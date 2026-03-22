До 2032 года на Кубани сохранится высокий спрос на медиков и строителей

В Краснодарском крае определены отрасли, которые будут испытывать наибольшую потребность в квалифицированных кадрах до 2032 года. Мониторинг провело министерство труда и социального развития региона в период с марта по май 2025 года. В опросе приняли участие 30,2 тыс. организаций, включая 1,4 тыс. крупных и средних предприятий, 28,7 тыс. малых организаций, а также 219 инвестиционных проектов, рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Наиболее высокая потребность в кадрах до 2032 года ожидается в здравоохранении и социальной сфере, образовании, обрабатывающих производствах, агропромышленном комплексе, строительстве, торговле, транспорте и хранении, профессиональной и научно-технической деятельности, а также в санаторно-курортной отрасли.

Среди рабочих профессий наиболее востребованными остаются водители и работники сельского хозяйства — трактористы, животноводы, виноградари, операторы ферм и птицефабрик. В строительстве сохраняется спрос на арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, электромонтеров, сварщиков, монтажников и других специалистов.

В сфере обслуживания требуются повара, продавцы, кассиры, официанты и пекари. В производственном секторе сохраняется потребность в операторах, слесарях, токарях, фрезеровщиках, технологах и станочниках.

Среди специалистов и служащих востребованы инженеры различных направлений, учителя, врачи, медицинские сестры, фельдшеры, специалисты в области информационных технологий, воспитатели, социальные работники, агрономы и ветеринарные врачи.

На фоне устойчивого спроса уровень регистрируемой безработицы в регионе остается низким. По состоянию на конец 2025 года он составил 0,3%, что на 0,1 процентного пункта выше уровня 2024 года. В Краснодаре, Новороссийске и Сочи показатель составил 0,2%.

«Ъ-Кубань» писал, что рынок труда в ресторанном бизнесе Краснодарского края в 2026 году сместил фокус с дефицита линейного персонала на управленческий кризис. Если проблему нехватки официантов и поваров отрасль частично адаптировала, то текучесть линейных руководителей в ряде проектов достигает 80% в год.

