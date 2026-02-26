В Новороссийске зафиксировали рост цен на бензин

За прошедшую неделю цены на бензин в Новороссийске увеличились в среднем на 0,50-0,76%. Управление экономического развития города зафиксировало постепенный рост стоимости топлива, результаты мониторинга опубликованы на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бензин с октановым числом АИ-92 в период с 16 по 24 февраля подорожал на 0,76%, с 63,18 руб./л до 63,66 руб./л. Цена литра бензина АИ-95 за неделю выросла на 0,50% с 69,95 руб. до 70,3 руб. Дизельное топливо подешевело на 0,57% до 72,96 руб./л, а стоимость сжиженного углеводородного газа для заправки автотранспорта осталась прежней — 32,53 руб./л.

В конце января-начале февраля в Новороссийске фиксировали незначительное снижение оптово-отпускных и розничных цен на топливо, согласно прошлым опубликованным результатам мониторингов городского управления экономического развития. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сообщал «Ъ-Новороссийск», что снижение стоимости топлива может являться локальной коррекцией перед постепенным ростом.

«Ситуацию Новороссийска со снижением цен на бензин можно охарактеризовать как локальную коррекцию, в дальнейшем, скорее всего, в городе будет наблюдаться постепенный рост цен, догоняя в цены в среднем по России»,— комментировал Петр Щербаченко.

София Моисеенко