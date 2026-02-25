Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону урожайность зерна и подсолнечника снизилась на 22% и 34% за год

В Ростовской области в 2025 году было собрано 9 млн т зерна и зернобобовых культур, что на 22,2% меньше, чем в 2024 году. Урожай подсолнечника в 2025 году составил более 1 млн т., что на 34,4% меньше год к году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Незначительный рост — на 1,7%, показало лишь производство овощей. Общий объем собранной продукции составил 516,2 тыс. т.

В 2026 году запланировано собрать не менее 10 млн т зерновых.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце весны 2026 года в Ростовской области прогнозируются заморозки, которые могут негативно сказаться на урожайности зерновых.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все