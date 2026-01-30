На Дону ученые спрогнозировали угрозу посевам от весенних заморозков

В конце весны 2026 года в Ростовской области прогнозируются заморозки, которые могут негативно сказаться на урожайности зерновых. Такие сведения приводятся в докладе Южного научного центра РАН.

Исследование основано на данных, собранных восемью метеорологическими станциями, которые находятся в бассейне Нижнего Дона. Оно охватывает почти столетний временной промежуток.

Анализ показал, что в условиях глобального потепления возросли риски возникновения заморозков различной интенсивности поздней весной, а именно в конце апреля и мае.

«Наиболее опасны заморозки в мае. Вероятность заморозков до -2°С выросла многократно, и практически двукратный рост вероятности заморозков с температурой ниже -2°С»,— отмечает ведущий научный сотрудник ЮНЦ Людмила Дашкевич.

По ее данным, отрицательные температуры могут сказаться на состоянии озимых и яровых зерновых культур.

Наталья Белоштейн