Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина может тайно получить ядерное оружие: реакция РФ на планы Лондона и Парижа

В РФ, Франции и Британии отреагировали на заявление СВР о ядерном оружии у Киева

24 февраля на сайте Службы внешней разведки России появилось сообщение о том, что Великобритания и Франция решили тайно передать Украине ядерное оружие. Лондон и Париж считают, что наличие атомной бомбы позволит Киеву претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий. Германия, по сведениям СВР, отказалась в этом участвовать. В России напомнили о безъядерном статусе Украины и призвали международные организации отреагировать на эти сведения и провести расследования. Британия и Франция опровергли данные СВР. Заявления разведки и реакция российских политиков — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников

Президент России Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников

Фото: пресс-служба президента РФ

Пресс-бюро СВР

  • Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.
  • Страны хотят представить передачу оружия как собственную разработку Украины, так как их замыслы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • Лондон и Париж пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
  • Великобритания и Франция считают, что если у Украины будет атомная или так называемая грязная бомба, то Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.
  • Германия отказалась участвовать в передаче Украине ядерного оружия.
  • Лондон и Париж потеряли чувство реальности и зря надеются избежать ответственности. Все тайное становится явным.

Реакция Франции и Великобритании

  • Посольства Франции и Великобритании в России в разговоре с РБК опровергли данные СВР, назвав их «очередной дезинформацией и враньем со стороны РФ».
  • В представительствах двух стран заявили о приверженности своим обязательствам по ДНЯО и заверили, что не намерены передавать Киеву ядерное оружие или соответствующие возможности.

Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ

  • Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помощник президента Юрий Ушаков

  • Россия специально доведет до США информацию о плане Великобритании и Франции по передаче Украине ядерного оружия.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

  • Украина занимается разными большими глупостями, но сейчас речь может идти о шагах, граничащих с безумием.
  • Это вопиющее нарушение международного права. Будем учитывать эту информацию в ходе переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация.
  • Рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии Великобритании и Франции прислушаются к этой информации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев

  • Информация СВР радикально меняет ситуацию. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране.
  • В случае передачи ядерного оружия Киеву России придется использовать нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.
  • Россия может ударить и по странам-поставщикам, так как они становятся соучастниками ядерного конфликта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

  • Свидетельств ядерных устремлений Киева — множество, включая заявление Владимира Зеленского в Мюнхене в 2022 году и спекуляции со стороны украинских депутатов и должностных лиц.
  • Лондон и Париж фактически вынашивают свои планы о ядерном оружии для Киева перед Конференцией по ДНЯО в апреле.
  • Планы Парижа и Лондона снабдить Киев ядерным оружием категорически неприемлемы и чреваты подрывом режима нераспространения ядерного оружия.
  • Россия предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав на фоне данных СВР.
  • Содействие Киеву в обретении ядерного потенциала получит жесткий отпор Москвы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко

  • Раскрытая СВР информация — чрезвычайно важная тема для обсуждения.
  • Парламенты Франции и Британии должны выразить позицию по отношению к тайному сговору по передаче Украине ядерного оружия.
  • Парламентарии либо призовут Кира Стармера и Эмманюэля Макрона к ответственности, либо разделят ее в полной мере с ними за эти противоречащие международному праву действия.
  • Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы.
  • Планы по передаче Киеву ядерного оружия снижают безопасность на континенте.
  • Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий признания ее независимости. Этот статус не подлежит пересмотру.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Госдумы Вячеслав Володин

  • Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо.
  • 24 февраля вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы.
  • Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с предложением провести расследование в отношении данной информации.
  • Расследование необходимо для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Анна Токарева

Новости компаний Все