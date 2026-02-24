Украина может тайно получить ядерное оружие: реакция РФ на планы Лондона и Парижа
В РФ, Франции и Британии отреагировали на заявление СВР о ядерном оружии у Киева
24 февраля на сайте Службы внешней разведки России появилось сообщение о том, что Великобритания и Франция решили тайно передать Украине ядерное оружие. Лондон и Париж считают, что наличие атомной бомбы позволит Киеву претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий. Германия, по сведениям СВР, отказалась в этом участвовать. В России напомнили о безъядерном статусе Украины и призвали международные организации отреагировать на эти сведения и провести расследования. Британия и Франция опровергли данные СВР. Заявления разведки и реакция российских политиков — в подборке «Ъ».
Пресс-бюро СВР
- Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.
- Страны хотят представить передачу оружия как собственную разработку Украины, так как их замыслы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Лондон и Париж пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
- Великобритания и Франция считают, что если у Украины будет атомная или так называемая грязная бомба, то Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.
- Германия отказалась участвовать в передаче Украине ядерного оружия.
- Лондон и Париж потеряли чувство реальности и зря надеются избежать ответственности. Все тайное становится явным.
Реакция Франции и Великобритании
- Посольства Франции и Великобритании в России в разговоре с РБК опровергли данные СВР, назвав их «очередной дезинформацией и враньем со стороны РФ».
- В представительствах двух стран заявили о приверженности своим обязательствам по ДНЯО и заверили, что не намерены передавать Киеву ядерное оружие или соответствующие возможности.
Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ
- Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться.
Помощник президента Юрий Ушаков
- Россия специально доведет до США информацию о плане Великобритании и Франции по передаче Украине ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
- Украина занимается разными большими глупостями, но сейчас речь может идти о шагах, граничащих с безумием.
- Это вопиющее нарушение международного права. Будем учитывать эту информацию в ходе переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация.
- Рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии Великобритании и Франции прислушаются к этой информации.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
- Информация СВР радикально меняет ситуацию. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране.
- В случае передачи ядерного оружия Киеву России придется использовать нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.
- Россия может ударить и по странам-поставщикам, так как они становятся соучастниками ядерного конфликта.
Представитель МИД РФ Мария Захарова
- Свидетельств ядерных устремлений Киева — множество, включая заявление Владимира Зеленского в Мюнхене в 2022 году и спекуляции со стороны украинских депутатов и должностных лиц.
- Лондон и Париж фактически вынашивают свои планы о ядерном оружии для Киева перед Конференцией по ДНЯО в апреле.
- Планы Парижа и Лондона снабдить Киев ядерным оружием категорически неприемлемы и чреваты подрывом режима нераспространения ядерного оружия.
- Россия предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав на фоне данных СВР.
- Содействие Киеву в обретении ядерного потенциала получит жесткий отпор Москвы.
Глава Совета федерации Валентина Матвиенко
- Раскрытая СВР информация — чрезвычайно важная тема для обсуждения.
- Парламенты Франции и Британии должны выразить позицию по отношению к тайному сговору по передаче Украине ядерного оружия.
- Парламентарии либо призовут Кира Стармера и Эмманюэля Макрона к ответственности, либо разделят ее в полной мере с ними за эти противоречащие международному праву действия.
- Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы.
- Планы по передаче Киеву ядерного оружия снижают безопасность на континенте.
- Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий признания ее независимости. Этот статус не подлежит пересмотру.
Глава Госдумы Вячеслав Володин
- Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо.
- 24 февраля вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы.
- Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с предложением провести расследование в отношении данной информации.
- Расследование необходимо для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.