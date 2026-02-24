Украина может тайно получить ядерное оружие: реакция РФ на планы Лондона и Парижа

24 февраля на сайте Службы внешней разведки России появилось сообщение о том, что Великобритания и Франция решили тайно передать Украине ядерное оружие. Лондон и Париж считают, что наличие атомной бомбы позволит Киеву претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий. Германия, по сведениям СВР, отказалась в этом участвовать. В России напомнили о безъядерном статусе Украины и призвали международные организации отреагировать на эти сведения и провести расследования. Британия и Франция опровергли данные СВР. Заявления разведки и реакция российских политиков — в подборке «Ъ».

Пресс-бюро СВР Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Страны хотят представить передачу оружия как собственную разработку Украины, так как их замыслы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Лондон и Париж пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Великобритания и Франция считают, что если у Украины будет атомная или так называемая грязная бомба, то Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.

Германия отказалась участвовать в передаче Украине ядерного оружия.

Лондон и Париж потеряли чувство реальности и зря надеются избежать ответственности. Все тайное становится явным.

Реакция Франции и Великобритании Посольства Франции и Великобритании в России в разговоре с РБК опровергли данные СВР, назвав их «очередной дезинформацией и враньем со стороны РФ».

В представительствах двух стран заявили о приверженности своим обязательствам по ДНЯО и заверили, что не намерены передавать Киеву ядерное оружие или соответствующие возможности.

Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться. Помощник президента Юрий Ушаков Россия специально доведет до США информацию о плане Великобритании и Франции по передаче Украине ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Украина занимается разными большими глупостями, но сейчас речь может идти о шагах, граничащих с безумием.

Это вопиющее нарушение международного права. Будем учитывать эту информацию в ходе переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация.

Рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии Великобритании и Франции прислушаются к этой информации.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев Информация СВР радикально меняет ситуацию. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране.

В случае передачи ядерного оружия Киеву России придется использовать нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.

Россия может ударить и по странам-поставщикам, так как они становятся соучастниками ядерного конфликта. Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Представитель МИД РФ Мария Захарова Свидетельств ядерных устремлений Киева — множество, включая заявление Владимира Зеленского в Мюнхене в 2022 году и спекуляции со стороны украинских депутатов и должностных лиц.

Лондон и Париж фактически вынашивают свои планы о ядерном оружии для Киева перед Конференцией по ДНЯО в апреле.

Планы Парижа и Лондона снабдить Киев ядерным оружием категорически неприемлемы и чреваты подрывом режима нераспространения ядерного оружия.

Россия предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав на фоне данных СВР.

Содействие Киеву в обретении ядерного потенциала получит жесткий отпор Москвы.

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко Раскрытая СВР информация — чрезвычайно важная тема для обсуждения.

Парламенты Франции и Британии должны выразить позицию по отношению к тайному сговору по передаче Украине ядерного оружия.

Парламентарии либо призовут Кира Стармера и Эмманюэля Макрона к ответственности, либо разделят ее в полной мере с ними за эти противоречащие международному праву действия.

Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы.

Планы по передаче Киеву ядерного оружия снижают безопасность на континенте.

Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий признания ее независимости. Этот статус не подлежит пересмотру. Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Госдумы Вячеслав Володин Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо.

24 февраля вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы.

Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с предложением провести расследование в отношении данной информации.

Расследование необходимо для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Анна Токарева