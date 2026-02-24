Медведев пригрозил Европе ядерным оружием в случае передачи атомной бомбы Украине

В случае передачи ядерного оружия Киеву третьими государствами России придется использовать нестратегическое ядерное оружие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«России… придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине», — написал господин Медведев в Telegram-канале в ответ на вопрос RT о намерении Франции и Британии передать ядерное оружие Киеву. Он добавил, что в случае необходимости Россия может ударить и по странам-поставщикам, так как они становятся соучастниками ядерного конфликта.

Как заявили в Службе внешней разведки (СВР), Британия и Франция планируют втайне передать Украине ядерное оружие, представив его как собственную разработку республики. В СВР утверждают, что тем самым европейцы хотят добиться более выгодных для Украины условий завершения боевых действий.