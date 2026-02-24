Песков назвал граничащими с безумием планы передать ядерное оружие Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация Службы внешней разведки (СВР) о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие — «очень серьезная». Он назвал подобный шаг граничащим с безумием.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Мы рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии этих стран прислушаются к этой информации»,— сказал Дмитрий Песков в эфире «Россия-1».

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о планах Великобритании и Франции. По данным СВР, эти страны хотят втайне передать Украине ядерное оружие, представив его как собственную разработку украинских сил. По утверждению российской внешней разведки, тем самым европейцы хотят добиться более выгодных для Украины условий завершения боевых действий.

Лусине Баласян