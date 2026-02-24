Россия доведет до США информацию о плане передать Украине ядерного оружия

Россия специально доведет до США информацию о плане Великобритании и Франции по передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация.—"Ъ"). Но мы доведем специально»,— сказал господин Ушаков в эфире телеканала «Россия-1».

Сегодня пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о подготовке Британии и Франции к отправке на Украину компонентов и технологий в области ядерного оружия. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев указал, что передача вооружения станет основанием для применения РФ «любого, в том числе нестратегического ядерного оружия», по украинским целям. По словам председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру — это одно из главных условий признания независимости страны.