Великобритания и Франция рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия, Германия отказалась от участия в этом процессе. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на внутреннюю информацию.

По данным СВР, Великобритания и Франция планируют скрытно передать Украине европейские комплектующие, оборудование и технологии в области ядерного оружия. Рассматривается передача французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, уточнили в разведке.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения»,— указано в публикации. В связи с этим «усилия западников сосредоточены на том», чтобы появление у Украины ядерного оружия «выглядело как результат разработки самих украинцев», заявили в СВР.