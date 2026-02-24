Володин призвал немедленно отреагировать на планы по передаче Киеву ядерного оружия

Сведения о том, что Франция и Великобритания готовятся снабдить Украину ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщение российской службы внешней разведки (СВР) о предполагаемых планах Парижа и Лондона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо»,— сказал Вячеслав Володин (цитата по пресс-службе Госдумы). Сегодня на совете нижней палаты парламента планируют обсудить сведения СВР.

По словам председателя Госдумы, «будет правильным подготовить обращение» к парламентам Франции и Великобритании с предложением провести расследование в отношении данной информации. Кроме того, расследование необходимо «для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия», заявил он.

Сегодня в СВР заявили, что Великобритания и Франция пытаются организовать передачу Украине комплектующих, оборудования и технологий. По данным ведомства, в этом контексте рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1. При этом в СВР утверждают, что Германия отказалась участвовать в плане по предоставлению Украине ядерного оружия.