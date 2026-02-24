Франция и Британия опровергли сообщения о планах передачи Украине ядерного оружия

Франция и Великобритания опровергли данные о планах передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщили посольства стран в России. Не подтвердил их также украинский МИД.

«Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности»,— заявили представители британской дипмиссии в комментарии РБК. Дипломаты отметили, что Великобритания «в полной мере привержена» обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Во французском посольстве также опровергли сообщение. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем,— заявили РБК представители Франции. — Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций».

Как сообщает Reuters, власти Украины также отрицают существование планов получения ядерного оружия. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий опроверг сообщения, назвав их «абсурдными», и призвал международное сообщество «отвергнуть и осудить» такие сообщения.

Сегодня пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Британии и Франции отправить на Украину компонентов и технологий в области ядерного оружия. Сообщения прокомментировал президент РФ Владимир Путин, предупредив о пагубных последствиях использования ядерного компонента. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что доведет информацию о предполагаемых планах Франции и Британии до США.