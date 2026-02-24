Раскрытая Службой внешней разведки информация о возможной передаче Украине европейского ядерного оружия — чрезвычайно важная тема для обсуждения. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она поддержала призыв российских сенаторов провести расследование. Спикер верхней палаты парламента выразила надежду на то, что коллеги в Великобритании и Франции, а также международные институты «в ответ на наше обращение выразят свою позицию». Британского премьера Кира Стармера и французского президента Эманюэля Макрона госпожа Матвиенко заподозрила в «попытке тайного сговора».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, — написала Валентина Матвиенко в Max, — и заявить еще раз о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия».

Спикер напомнила, что безъядерный статус был одним из главных условий признания Украины независимым государством. Этот статус пересмотру не подлежит.

СВР утверждает, что Лондон и Париж планируют передать Киеву технологии и компоненты ядерного оружия, после чего вооружение будет представлено как украинская разработка. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что получение Украиной ядерного оружия станет для России основанием применить «любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие». В Кремле сообщили, что на переговорах будут учитывать информацию о предполагаемых планах Великобритании.