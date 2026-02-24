Путин прокомментировал возможное появление у ВСУ ядерного оружия

Противник понимает пагубность последствий использования ядерного компонента, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ. Сегодня Служба внешней разведки сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерной бомбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Противник не брезгует никакими другими средствами»,— сказал Владимир Путин, комментируя слухи о намерении ВСУ использовать ядерный компонент. «Понимают, наверное, чем это может закончиться»,— добавил глава государства (цитата по ТАСС).

По данным СВР, власти Великобритании и Франции обсуждают возможность передачи Украине малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия доведет до США информацию в случае появления у Украины такого оружия.