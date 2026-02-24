Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин прокомментировал возможное появление у ВСУ ядерного оружия

Противник понимает пагубность последствий использования ядерного компонента, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ. Сегодня Служба внешней разведки сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерной бомбы.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Противник не брезгует никакими другими средствами»,— сказал Владимир Путин, комментируя слухи о намерении ВСУ использовать ядерный компонент. «Понимают, наверное, чем это может закончиться»,— добавил глава государства (цитата по ТАСС).

Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ

Читать далее

По данным СВР, власти Великобритании и Франции обсуждают возможность передачи Украине малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия доведет до США информацию в случае появления у Украины такого оружия.

Новости компаний Все