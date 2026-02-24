Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой, заявили в российской Службе внешней разведки. По версии СВР, европейцы хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины.

«Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе", — указано в заявлении пресс-бюро СВР. — Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре».

Российское ведомство утверждает, что Лондон и Париж сейчас пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. СВР полагает, что «рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1».

В СВР заверили, что Великобритания и Франция не смогут избежать ответственности за предполагаемую попытку нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия. «Все тайное неизбежно станет явным», — заключили в спецслужбе.