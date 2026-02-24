В аэропорту Сочи задержано более 70 рейсов

Более 70 рейсов на прилет и на вылет задержано в аэропорту Сочи после ночных ограничений полетов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Фото: «Ъ-Кубань»

По данным на 08:50, на вылет задержано более 30 рейсов. Самолеты направляются в Санкт-Петербург, Москву, Абу-Даби, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тель-Авив, Орск, Ташкент, Тюмень, Казань, Минск, Уфу и Самару.

На прилет задержано более 40 рейсов из Батуми, Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Назрани, Стамбула, Нижнекамска, Кирова, Хургады, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Москвы, Челябинска, Орска, Екатеринбурга, Перми, Владикавказа, Тюмени, Омска, Махачкалы, Дубая, Назрани, Минска, Самары, Тель-Авива и Уфы. Отменены три рейса в Москву, Самарканд и Стамбул.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса у авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Ночью экипажи 19 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.

Алина Зорина