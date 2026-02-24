В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились прошлым вечером для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса у авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Клиенты также могут подписаться на оповещения по своему рейсу в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи сообщала, что в связи с временными ограничениями на полеты в терминале организовали кулеры с питьевой водой, матрасы для родителей с детьми, а также дополнительные места для сидения и коврики для более комфортного размещения.

Ночью экипажи 19 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края уничтожили 15 беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 15 беспилотников, над акваторией Черного моря — 15, над территорией Республики Крым — 11, над акваторией Азовского моря — девять и один — над территорией Республики Адыгея.

Алина Зорина