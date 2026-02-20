Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 21–22 февраля
19 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фэнтези «Король и шут. Навсегда» о приключениях «Горшка» и «Князя» в загробном мире и историческая драма «Красавица» о судьбе бегемотихи в блокадном Ленинграде. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Красавица
- Режиссер: Антон Богданов
- В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев
- Жанр: приключения, драма, военный / Россия / 103 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Местами создатели фильма перегибают с пафосом (особенно свирепствует композитор Юрий Потеенко), слишком уж сильно давят на слезные железы зрителя или прибегают к самым трафаретным сюжетным ходам из всех возможных».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядового бегемота».
Молчаливый друг
- Режиссер: Ильдико Эньеди
- В ролях: Тони Люн Чу-Вай, Леа Сейду, Луна Ведлер, Энзо Брумм, Сильвестр Грот, Юн Хуан
- Жанр: драма, история, биография / Германия, Венгрия, Франция, Китай / 147 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сюжетные линии иллюстрируют эволюцию как бы научных методов познания души растений. Но именно что «как бы», поскольку все штудии героев сводятся к полумистическим спекуляциям на тему единения с природой и того, кто за кем наблюдает: люди за деревьями или деревья за людьми».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Древесинема».
Гуантанамера
- Режиссер: Сергей Мокрицкий
- В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Тереза Диуро, Влада Ерофеева
- Жанр: боевик, приключения / Россия / 112 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Неуклюжая интрига, сочиненная шестью сценаристами вертится вокруг секретного документа из пролога. Но фильм больше напоминает репортаж из советских телепередач "Клуб кинопутешествий" и "Международная панорама", только здесь оператор сильнее фиксируется на женских попах в коротких шортиках и юбочках».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тропик краха».
Король и Шут. Навсегда
- Режиссер: Рустам Мосафир
- В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт, Илья Гришин
- Жанр: фэнтези, комедия, драма / Россия / 119 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Панк-вселенной "Короля и Шута" грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя».
Любовный апокалипсис
- Режиссер: Энн Эмон
- В ролях: Патрик Ивон, Пайпер Перабо, Жиль Рено, Элизабет Мажерен, Леона Сон, Эрик К. Булианн
- Жанр: мелодрама, комедия / Канада / 100 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Адам — добросердечный владелец питомника. Сверхчувствительный и находящийся на грани депрессии, он скрывает свои экзистенциальные страхи от окружающих, и позволяет своей молодой помощнице пользоваться его добродушием. Чтобы побороть свои страхи, связанные с глобальным изменением климата, Адам заказывает терапевтическую солнечную лампу. Обратившись в службу технической поддержки производителя лампы, он знакомится с Тиной, лучезарной женщиной, чей голос рассеивает все его тревоги».
Сказка о царе Салтане
- Режиссер: Сарик Андреасян
- В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина
- Жанр: фэнтези / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вообще, компьютерная графика в фильме вызывающе нехороша. Особенно это бросается в глаза в сценах, где Царевна Лебедь в птичьем обличье плывет по водной глади, с нею не соприкасаясь, или тридцать три богатыря, а с ними дядька Черномор (Артур Ваха) восстают из пучины морской, и это прямо-таки пугает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Буйство сказок».
Виновата любовь
- Режиссер: Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо
- В ролях: Дуглас Бут, Элисон Пилл, Патрик Джей Адамс, Айрис Апатоу, Амрит Каур, Лори Мердок
- Жанр: мелодрама, комедия / Канада / 101 мин.
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, можно было бы вовсе обойтись без Гёте, сняв милую историю любви и перевоспитания обаятельного эгоиста. Но получившаяся картина — совсем не тот случай, когда говорят: "классик в гробу переворачивается", напротив, скорее такая интерпретация заставила бы его улыбнуться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Перевоспитание чувство».
Верни меня из мертвых
- Режиссеры: Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала
- В ролях: Давид Аджаи, Донателла Бартоли, Андреа Кальди, Маттео Пасквини, Пенелопа Санджорджи, Игорь Тоньяццо
- Жанр: ужасы / Италия / 95 мин.
- Слоган: «Прах к праху»
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Верни меня из мертвых" — фильм для слепых. Его можно не смотреть, а, отключив изображение, просто слушать. Да и то долго не выдержишь. Звуковой ряд состоит из непрерывного завывания, скрежета, громыхания, уханья, рыданий и дребезжания».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ходульные ужасы».
Счастлив, когда ты нет
- Режиссер: Игорь Марченко
- В ролях: Александра Бортич, Гоша Токаев, Соня Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 105 мин.
- Слоган: «От любви до ненависти – и обратно»
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Игорь Марченко стремится показать ровесникам персонажей зеркало, в котором отразятся они сами. Точнее, их страхи и комплексы и их мечта о безбедной жизни, которую всю можно посвятить тщательному рассматриванию себя любимого/любимой, не отвлекаясь на материальные проблемы. Поколения до и после сознательно вычеркнуты из целевой аудитории. Но и за тридцатилетних становится даже обидно: в жизни они все-таки не такие унылые, незрелые и инфантильные».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Блин ромкомом».
Пароль от сердца
- Режиссеры: Роберто Липари, Дэвид Серж
- В ролях: Роберто Липари, Серджо Фришия, Роберта Ригано, Лео Гульотта, Маттео Контино, Барбара Табита
- Жанр: комедия, семейный / Италия / 91 мин.
- Слоган: «Когда знаешь о ней все»
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Офисная комедия, неважно, итальянская или российская, — своего рода современная комедия масок. Главный герой — мечтатель, аккуратный Пьеро. Только мечты в наши дни измельчали: Роберто, которого коллеги гоняют за кофе и копиями документов, и имени которого не в состоянии запомнить, мечтает стать менеджером по продажам. Беда лишь в том, что он категорически не способен найти общий язык с клиентами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Театр недвижимости».