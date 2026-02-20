Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Игорь Марченко стремится показать ровесникам персонажей зеркало, в котором отразятся они сами. Точнее, их страхи и комплексы и их мечта о безбедной жизни, которую всю можно посвятить тщательному рассматриванию себя любимого/любимой, не отвлекаясь на материальные проблемы. Поколения до и после сознательно вычеркнуты из целевой аудитории. Но и за тридцатилетних становится даже обидно: в жизни они все-таки не такие унылые, незрелые и инфантильные».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Блин ромкомом».