Тропик краха

В прокат вышел фильм «Гуантанамера» Сергея Мокрицкого. Главную роль в нем сыграл Сергей Шакуров, а съемки проходили в Москве и на Кубе. Авторы явно вдохновлялись советским приключенческим кино 1970-х, но получилась у них сборная солянка — вопиюще несовременная, но не вызывающая приятной ностальгии. Рассказывает Юлия Шагельман.

Фото: «Централ Партнершип» Матерый разведчик Лев Воронов (Сергей Шакуров) возвращается на Кубу в поисках внучки и воспоминаний молодости

Фото: «Централ Партнершип»

Фильм начинается с пролога в 1958 году на Кубе — время и место действия аккуратно подписаны, и эти обозначения дат и локаций на экране будут повторяться, даже в тридцать пятый раз. Какой-то человек ныряет в море, обнаруживает на дне затонувший самолет, а в нем два скелета. К руке одного из них наручниками прикован некий футляр. Выйдя на берег, ныряльщик достает из него документ на английском с крупной красной печатью «Top Secret».

Действие переносится в Москву 2019 года, в квартиру пенсионера Льва Воронова (Сергей Шакуров). По сохранившейся военной выправке и жилью в явно «ведомственном» доме понятно, что это человек с интересным прошлым.

Позже он продемонстрирует великолепную физическую форму, в одиночку сразившись с пытавшимися его обобрать мошенниками. А вот на ментальном его состоянии время сказалось хуже: приходится оставлять самому себе записочки с важной информацией, например: «Поздравить Борисыча с юбилеем» или «Дочь Анна, внучка Даша — не общаемся».

За этой самой внучкой (Александра Тулинова) Воронов наблюдает в соцсетях: девушка с волосами, выкрашенными в голубой цвет, ведет блог про свои экстремальные приключения — прыжки в водопады без страховки и тому подобное. Получив предложение от спонсоров «поэкстремалить» на Кубе, она отправляется в путь и уже в московском аэропорту знакомится с сексуальной красоткой Ксенией (Влада Ерофеева), которая летит на остров Свободы отмечать развод.

Знакомство продолжается в Гаване и сопровождается конскими дозами дайкири и «Куба Либре», в результате захмелевшая Ксения остается спать в Дашином номере. Ночью, пока Даша гуляет по набережной Малекон, ее новую подругу похищают мрачные мужики в черном. Полиция не придает этому никакого значения (и авторы фильма тоже — очень скоро Ксения исчезнет из него навсегда), но на следующий вечер похищают и саму Дашу. Узнав об этом извилистыми путями, дед устремляется ей на помощь.

Повествование делится между 2019 и 1958 годами, когда молодой Лев (Илья Шляга) работал на Кубе разведчиком под прикрытием. Куба XXI века — волшебная страна, в которой, кроме ретроавтомобилей, разрушающихся колониальных особняков, веселых нищих детей, веселых нищих взрослых и прочих туристических достопримечательностей, водятся нечистые на руку священники, лейтенанты полиции, флиртующие со свидетельницами вместо того, чтобы работать, мафиози, увлекающиеся африканским вуду, и бывшие борцы за свободу, одряхлевшие, но не растерявшие пыла.

Куба середины ХХ века еще удивительнее. Здесь солдаты Фульхенсио Батисты легко попадают в засаду, увидев в лесу красивую девушку, распевающую «Гуантанамеру».

Американские военные встречаются с кубинскими проходимцами ночью в чистом поле, чтобы вручить им сумку с долларами. Блондину с голубыми глазами, говорящему по-испански с тяжелым русским акцентом, все верят, что он фотограф из Мексики. Первый же партизанский командир, с которым он знакомится, оказывается Че Геварой — имя не звучит ни разу, но не узнать лицо в обрамлении кудрей и берета, растиражированное на миллионах футболок, невозможно, даже если актер Ариэль Замора похож на знаменитого Команданте лишь приблизительно.

Неуклюжая интрига, сочиненная шестью сценаристами, вертится вокруг секретного документа из пролога. Но фильм больше напоминает репортаж из советских телепередач «Клуб кинопутешествий» и «Международная панорама», только здесь оператор сильнее фиксируется на женских попах в коротких шортиках и юбочках. Так и хочется сказать авторам, как людям, заставшим эти программы: «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!» Но они, судя по записанному на фоне пирамид майя приветствию режиссера Мокрицкого, которое показали на премьере, уже собрались в Мексику.