Спасти рядового бегемота
В прокат выходит военно-зоологическая драма «Красавица»
В кинотеатрах стартует показ фильма Антона Богданова «Красавица», основанного на реальной истории спасения животных Ленинградского зоосада во время блокады. Одна из главных героинь фильма — говорящая бегемотиха. Этот волшебный элемент сильно украсил картину, которая, по мнению Юлии Шагельман, чересчур манипулирует зрительскими эмоциями.
Евдокия Дашина (Юлия Пересильд) заменила бегемотихе Красавице и сестру, и маму
Красавица — так зовут бегемотиху, озвученную Марией Ароновой,— была реальным персонажем истории сначала Санкт-Петербурга, потом Петрограда, потом Ленинграда. Родилась она в начале ХХ века, в 1911 году поселилась в Петербургском зоосаде и стала практически названной сестрой для дочери смотрителя Ивана Антонова, который ухаживал за бегемотихой до середины тридцатых годов. Потом она перешла под опеку этой самой дочки — Евдокии Дашиной (Юлия Пересильд). Во время Великой Отечественной войны Красавицу не успели эвакуировать в Казань, как других животных, и она пережила блокаду Ленинграда благодаря неусыпной заботе Евдокии. Умерла бегемотиха в 1951 году, прожив сорок с лишним лет.
Но в фильме, названном в честь нее, главные героини — не сама Красавица и не Евдокия.
Режиссер Антон Богданов и три соавтора, вместе с которыми он писал сценарий, придумали молодого матроса Николя Светлова (Слава Копейкин), которого после полученной в бою контузии комиссуют и направляют охранять «стратегически важный объект».
К досаде Николая, рвущегося обратно на фронт, объектом этим оказывается зоосад. Работников в нем осталось совсем немного: кроме Евдокии это бывшая цирковая артистка, а теперь зоотехник Анна (Стася Милославская), ветеринар Мартын Иваныч (Виктор Сухоруков), несколько женщин, которые не получают ни имен, ни заметного экранного времени, и хромой кладовщик (Иван Добронравов), по лицу которого сразу видно, что с ним что-то нечисто.
Так же немного и животных: кого-то успели эвакуировать, кто-то погиб под немецкими бомбами, как любимица публики слониха Бетти. Населяют опустевший и закрытый зоосад медведь, тигр, пара оленей, жираф, страусы, несколько обезьян и, конечно, Красавица, первое знакомство с которой становится для Николая настоящим шоком. Во-первых, он удивлен количеством внимания, уделяемого бегемотихе: Евдокия даже поет ей колыбельные во время бомбежек, чтобы та не пугалась. А еще ежедневно таскает по сорок ведер воды с Невы, чтобы купать Красавицу, и натирает ее нежную шкуру жиром.
Но главное даже не в этом!
Красавица разговаривает с Колей человеческим голосом, причем довольно саркастическим тоном. Больше ее никто не слышит, так что зрителю остается право выбора: подумать, что это последствия Николаевой контузии, или же поверить в сказку.
С момента первой беседы Светлова и бегемотихи фильм следует по хорошо проторенной тропке. Скептик, поначалу считавший самоотверженный уход за животными в то время, как люди умирают с голоду, напрасной тратой сил и рыбьего жира, постепенно проникается к ним сочувствием, а к работникам зоосада уважением. И вот уже Николай защищает зверей от милиционеров, явившихся с приказом пристрелить хищников на случай, чтобы они не разбежались после очередной бомбежки. А для Красавицы он становится почти таким же близким другом, как Евдокия.
Параллельно теплится романтическая линия между Николаем и Анной, в которую также влюблен кладовщик, но она, естественно, отдает предпочтение героическому матросу. Правда, тут приходится поверить на слово сценаристам: никаких чувств между участниками любой из сторон этого треугольника не заметно, и ответных зрительских эмоций эти взаимоотношения не вызывают. Зато безотказно работают дети и животные, которые тут, согласно известному театральному присловью, вне конкуренции. Чье сердце не растает при виде умильного тигренка или забавных мартышек?
Местами создатели фильма перегибают с пафосом (особенно свирепствует композитор Юрий Потеенко), слишком уж сильно давят на слезные железы зрителя или прибегают к самым трафаретным сюжетным ходам из всех возможных. Но в заслугу им можно поставить то, что их гуманизм распространяется не только на животных: даже самому неприятному из человеческих персонажей (это, конечно, кладовщик) здесь дается шанс покаяться и отплатить добром за добро.