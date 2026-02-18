Спасти рядового бегемота

В кинотеатрах стартует показ фильма Антона Богданова «Красавица», основанного на реальной истории спасения животных Ленинградского зоосада во время блокады. Одна из главных героинь фильма — говорящая бегемотиха. Этот волшебный элемент сильно украсил картину, которая, по мнению Юлии Шагельман, чересчур манипулирует зрительскими эмоциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евдокия Дашина (Юлия Пересильд) заменила бегемотихе Красавице и сестру, и маму

Фото: Кинокомпания «Вольга» Евдокия Дашина (Юлия Пересильд) заменила бегемотихе Красавице и сестру, и маму

Фото: Кинокомпания «Вольга»

Красавица — так зовут бегемотиху, озвученную Марией Ароновой,— была реальным персонажем истории сначала Санкт-Петербурга, потом Петрограда, потом Ленинграда. Родилась она в начале ХХ века, в 1911 году поселилась в Петербургском зоосаде и стала практически названной сестрой для дочери смотрителя Ивана Антонова, который ухаживал за бегемотихой до середины тридцатых годов. Потом она перешла под опеку этой самой дочки — Евдокии Дашиной (Юлия Пересильд). Во время Великой Отечественной войны Красавицу не успели эвакуировать в Казань, как других животных, и она пережила блокаду Ленинграда благодаря неусыпной заботе Евдокии. Умерла бегемотиха в 1951 году, прожив сорок с лишним лет.

Но в фильме, названном в честь нее, главные героини — не сама Красавица и не Евдокия.

Режиссер Антон Богданов и три соавтора, вместе с которыми он писал сценарий, придумали молодого матроса Николя Светлова (Слава Копейкин), которого после полученной в бою контузии комиссуют и направляют охранять «стратегически важный объект».

К досаде Николая, рвущегося обратно на фронт, объектом этим оказывается зоосад. Работников в нем осталось совсем немного: кроме Евдокии это бывшая цирковая артистка, а теперь зоотехник Анна (Стася Милославская), ветеринар Мартын Иваныч (Виктор Сухоруков), несколько женщин, которые не получают ни имен, ни заметного экранного времени, и хромой кладовщик (Иван Добронравов), по лицу которого сразу видно, что с ним что-то нечисто.

Так же немного и животных: кого-то успели эвакуировать, кто-то погиб под немецкими бомбами, как любимица публики слониха Бетти. Населяют опустевший и закрытый зоосад медведь, тигр, пара оленей, жираф, страусы, несколько обезьян и, конечно, Красавица, первое знакомство с которой становится для Николая настоящим шоком. Во-первых, он удивлен количеством внимания, уделяемого бегемотихе: Евдокия даже поет ей колыбельные во время бомбежек, чтобы та не пугалась. А еще ежедневно таскает по сорок ведер воды с Невы, чтобы купать Красавицу, и натирает ее нежную шкуру жиром.

Но главное даже не в этом!

Красавица разговаривает с Колей человеческим голосом, причем довольно саркастическим тоном. Больше ее никто не слышит, так что зрителю остается право выбора: подумать, что это последствия Николаевой контузии, или же поверить в сказку.

С момента первой беседы Светлова и бегемотихи фильм следует по хорошо проторенной тропке. Скептик, поначалу считавший самоотверженный уход за животными в то время, как люди умирают с голоду, напрасной тратой сил и рыбьего жира, постепенно проникается к ним сочувствием, а к работникам зоосада уважением. И вот уже Николай защищает зверей от милиционеров, явившихся с приказом пристрелить хищников на случай, чтобы они не разбежались после очередной бомбежки. А для Красавицы он становится почти таким же близким другом, как Евдокия.

Параллельно теплится романтическая линия между Николаем и Анной, в которую также влюблен кладовщик, но она, естественно, отдает предпочтение героическому матросу. Правда, тут приходится поверить на слово сценаристам: никаких чувств между участниками любой из сторон этого треугольника не заметно, и ответных зрительских эмоций эти взаимоотношения не вызывают. Зато безотказно работают дети и животные, которые тут, согласно известному театральному присловью, вне конкуренции. Чье сердце не растает при виде умильного тигренка или забавных мартышек?

Местами создатели фильма перегибают с пафосом (особенно свирепствует композитор Юрий Потеенко), слишком уж сильно давят на слезные железы зрителя или прибегают к самым трафаретным сюжетным ходам из всех возможных. Но в заслугу им можно поставить то, что их гуманизм распространяется не только на животных: даже самому неприятному из человеческих персонажей (это, конечно, кладовщик) здесь дается шанс покаяться и отплатить добром за добро.