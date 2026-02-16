Театр недвижимости

На экранах — офисная комедия Роберто Липари «Пароль от сердца» (So Tutto di te). Михаил Трофименков попытался найти в фильме хоть что-то оригинальное, и нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риелтор-неудачник Роберто (Роберто Липари) чудом стал кукловодом своей судьбы

Самый оригинальный элемент фильма одновременно и самый архаичный. Это «опера деи пупи» — знаменитый сицилийский театр марионеток. Куклы, некоторые из которых достигали полутора метров в высоту, разыгрывали рыцарские романы, жития святых и похождения знаменитых разбойников.

Дедушка главного героя Роберто (Роберто Липари), владелец последнего прибежища «пупи» в Палермо, предпочитает истории о рыцаре Ринальдо Монтальбанском.

Тот еще был, между нами говоря, рыцарь. Поссорившись за партией в шахматы с сыном своего сюзерена Карла Великого, убил его. Подался в бега, строил замки, в которых выдерживал осады многочисленных недругов. Впрочем, недруги легко становились друзьями, и наоборот: рыцари отличались редкостной беспринципностью. Совершив паломничество в Иерусалим, Ринальдо был убит на строительстве Кельнского собора рабочими, которых изрядно достал.

Одна беда: современный народ отучился смотреть на марионеток, зал пуст, и самому театру грозит физическая гибель. Всемогущий Фараччи, похожий на Карабаса-Барабаса, скупает под снос квартал старого города: на его месте намечается торговый центр на шесть тысяч квадратных метров. А скупить квартал поручено именно риелтору Роберто: борьба чувства и долга вспыхивает в его груди.

Офисная комедия, неважно, итальянская или российская,— своего рода современная комедия масок. Главный герой — мечтатель, аккуратный Пьеро.

Только мечты в наши дни измельчали: Роберто, которого коллеги гоняют за кофе и копиями документов, и имени которого не в состоянии запомнить, мечтает стать менеджером по продажам. Беда лишь в том, что он категорически не способен найти общий язык с клиентами. Поинтересуется, например, дамочка, есть ли в квартале «черные ребята». Роберто, почуяв в ней неофашистскую душу, заверит: «таких сюда не пускают». «Очень жаль»,— вздохнет мама чернокожего ребенка, которого Роберто и не приметил.

Среди обязательных персонажей —– нелепый друг-толстяк, способный заморить червячка восемью гамбургерами, но не помнящий, сколько лет его дочери. Стервозная начальница, которую в сексуальный экстаз приводят лишь цифры продаж. И, наконец, девушка-виденье, которую, спотыкаясь на каждом шагу, попытается завоевать наш Пьеро.

В сказке, даже офисной, не обойтись без волшебника. Им становится для Роберто международный киберпреступник, перед арестом завещающий герою, как волшебные калоши из сказки Андерсена, ноутбук с базой данных чуть ли ни на всех землян.

Вооружившись скрытым знанием о пристрастиях потенциальных клиентов и освоив навыки хамелеона, Роберто примется творить корпоративные чудеса, продавая по тридцать объектов недвижимости за неделю.

Тренировочной жертвой станет владелец кафе, которому Роберто с другом безбожно задолжали. Выяснив, что тот скупает фетиши вроде кнута Индианы Джонса и перчаток Рокки, они впарят ему за триста евро «подлинный» зуб акулы из «Челюстей».

Джентльмену, ежедневно посещающему Палеонтологический музей, Роберто подкинет на участок мезозойскую окаменелость. Сердце поклонника Муссолини покорит тем, что с балкона его новой квартиры якобы выступал дуче. Трогательному конспирологу выдаст дополнительные аргументы в пользу того, что Земля плоская, Солнце вращается вокруг Земли, а у рептилоидов аж сто имен.

Компьютерный подход даст сбой лишь с ангелоподобной девушкой-антропологом, забредшей в дедушкин театр по служебной необходимости. Но, конечно, все и у них, и у дедушки, и даже у Фараччи будет хорошо. И зрителям, едва порадовавшимся юморескам о злоключениях героя, придется довольствоваться унылой моралью: дескать, ваши судьбы в ваших руках.

Михаил Трофименков