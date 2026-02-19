Главные новости за 19 февраля. Сочи

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему и действующему депутатам Государственной думы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, а также связанным с ними лицам. Ответчиками по делу проходили 30 физических лиц, еще 19 организаций были привлечены в качестве третьих лиц.

На первичном рынке жилья Сочи зафиксирован резкий рост предложения в высокобюджетном сегменте. По состоянию на январь 2026 года в продаже находится 1,4 тыс. квартир и апартаментов с ценой свыше 1 млн руб. за кв. м.

В Туапсинском районе начнется разработка проекта планировки девяти прибрежных набережных. На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 90 млн руб.

На федеральной территории «Сириус» 19 февраля введены временные ограничения доступа на морскую набережную в связи с ухудшением погодных условий. Решение принято на фоне усиления шторма в акватории Черного моря.

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» скончалась белуха Понка, которой было более 35 лет. Животное считалось долгожителем и на протяжении 10 лет находилось под наблюдением специалистов столичного океанариума.

Несмотря на неблагоприятные метеоусловия в московском авиационном узле, выполнение рейсов в столичном направлении осуществляется без существенных сбоев. По данным аэропорта, задержек продолжительностью свыше двух часов на маршрутах в Москву не зафиксировано.