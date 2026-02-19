В Сириусе ограничили доступ к набережной из-за шторма
На федеральной территории «Сириус» 19 февраля введены временные ограничения доступа на морскую набережную в связи с ухудшением погодных условий. Решение принято на фоне усиления шторма в акватории Черного моря.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации территории Дмитрий Плишкин, прибрежную зону патрулируют мониторинговые бригады и спасательные службы. На территории организовано речевое оповещение. Жителей и гостей просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода к морю.
По информации специалистов, в настоящее время фиксируется сильное волнение моря. Высота волн может достигать 4–4,5 м. В порту наблюдается тягун.
Согласно данным Сочинского гидрометцентра, до вечера 19 февраля на участке Магри—Веселое ожидается сохранение неблагоприятной гидрометеорологической обстановки. Усиление волнения моря сопровождается порывами ветра до 25 м/с.
В Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края уточнили, что штормовая активность на побережье усиливается. На море прогнозируется волнение 5–6 баллов, в прибрежной зоне возможны ливни с грозами, в предгорных районах — мокрый снег и метель.
Ограничительные меры введены в целях обеспечения безопасности населения. Доступ к набережной останется закрытым до стабилизации погодной ситуации.
«Ъ-Сочи» писал, что, несмотря на неблагоприятные метеоусловия в московском авиационном узле, выполнение рейсов в столичном направлении осуществляется без существенных сбоев. Задержек продолжительностью свыше двух часов на маршрутах в Москву не зафиксировано.