Аэропорт Сочи сообщил о штатной работе на фоне непогоды

Аэропорт Сочи продолжает функционировать в штатном режиме на фоне неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что несмотря на неблагоприятные метеоусловия в московском авиационном узле, выполнение рейсов в столичном направлении осуществляется без существенных сбоев. По данным аэропорта, задержек продолжительностью свыше двух часов на маршрутах в Москву не зафиксировано.

В случае изменения времени вылета авиаперевозчики информируют пассажиров по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Информация о корректировках расписания доводится в установленном порядке, уточнили в пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на территории «Сириус» продолжается штормовое предупреждение. По прогнозам, в течение дня ветер усилится до 25 м/с.

На побережье ожидаются дожди с грозами, а в горах возможны мокрый снег и метель. В Черном море будет шторм 5–6 баллов, высота волн может достигать 3,8 м. В порту Сочи также возможны сильные течения. Муниципальные службы работают в усиленном режиме, а городской оперативный штаб следит за ситуацией.

Жителям и туристам рекомендуется быть осторожными: не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, избегать прогулок на набережной и пирсах во время плохой погоды.

Если возможно, лучше не ездить в горы и пользоваться общественным транспортом. Водителям стоит быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.

Мария Удовик