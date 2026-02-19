На развитие набережных Туапсинского района направят 90 млн рублей

В Туапсинском районе начнется разработка проекта планировки девяти прибрежных набережных. На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 90 млн руб. Средства направлены на формирование единой концепции развития побережья на участке от Шепси до бухты Инал.

Как сообщил РБК Краснодар глава муниципалитета Сергей Бойко, завершить подготовку проектной документации планируется в 2026 году. После прохождения необходимых согласований и экспертизы власти рассчитывают приступить к строительным работам в течение последующих двух-трех лет. При этом уже в текущем году возможно начало проектирования отдельных участков будущих набережных.

По оценке муниципалитета, модернизация прибрежной инфраструктуры должна стать инструментом повышения туристической привлекательности территории. Предполагается, что создание благоустроенных общественных пространств позволит активнее вовлечь в экономический оборот земельные участки и объекты размещения, расположенные вблизи моря.

В настоящее время, по словам руководства округа, курортная составляющая района уступает по уровню инфраструктуры и инвестиционным возможностям таким центрам, как Сочи и Геленджик. Реализация единой концепции набережных и пляжных территорий рассматривается как фактор усиления конкурентных позиций муниципалитета на региональном рынке туризма.

Проектные решения предусматривают расширение пляжных зон за счет строительства гидротехнических сооружений. После завершения стадии планирования к реализации инициативы предполагается привлекать частных инвесторов.

Параллельно в округе прорабатываются три инвестиционных проекта по созданию гостиничных комплексов с совокупным объемом вложений свыше 57 млрд руб., что должно дополнительно поддержать развитие туристической инфраструктуры.

Мария Удовик