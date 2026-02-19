В Сочи втрое выросло число новостроек дороже 1 млн за метр

На первичном рынке жилья Сочи зафиксирован резкий рост предложения в высокобюджетном сегменте. По состоянию на январь 2026 года в продаже находится 1,4 тыс. квартир и апартаментов с ценой свыше 1 млн руб. за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Какой бюджет — такой сюжет» Кирилл Флутков, в июне 2024 года аналогичных лотов насчитывалось 525. Таким образом, за полтора года объем предложения в категории «1 млн+» увеличился почти в три раза.

Речь идет уже не о точечных премиальных объектах, а о сформировавшемся ценовом сегменте. Существенную часть экспозиции составляют компактные форматы. В январе 2026 года в продаже представлено 314 студий и 648 однокомнатных квартир с ценой выше 1 млн руб. за квадратный метр. Эти показатели свидетельствуют о массовом характере предложения в данном диапазоне.

При этом доля более просторных лотов остается сравнительно ограниченной. В сегменте «1 млн+» экспонируется 336 двухкомнатных квартир, 119 трехкомнатных и лишь 19 объектов формата 4+. Такая структура подчеркивает смещение первичного рынка в сторону небольших площадей даже при экстремально высокой стоимости квадратного метра.

Рост числа предложений в категории свыше 1 млн руб. за «квадрат» отражает изменение ценовой архитектуры рынка новостроек Сочи, где высокая цена все чаще сочетается с минимальным метражом объекта.

«Ъ-Сочи» писал, что в январе 2026 года средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи снизилась на 5,7% по сравнению с декабрем и составила 428,9 тыс. руб. При этом средняя цена одной квартиры уменьшилась на 5,6%, достигнув отметки в 16,5 млн руб., что делает курортный город вторым по величине снижения цен после Москвы.

Мария Удовик