Суд в Сочи взыскал 2,8 млрд у депутатов и подконтрольных им лиц

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему и действующему депутатам Государственной думы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, а также связанным с ними лицам. Ответчиками по делу проходили 30 физических лиц, еще 19 организаций были привлечены в качестве третьих лиц, сообщил корреспондент «Ъ-Сочи» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В судебных материалах указано, что с 2016 года Анатолий Вороновский, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а затем став депутатом Госдумы, оказывал влияние на решения региональных органов власти в сфере дорожной деятельности. По версии истца, при содействии доверенных и подконтрольных лиц формировалась система распределения подрядов и установления вознаграждения, исчисляемого в процентах от стоимости государственных контрактов.

С 2017 по 2024 год, как следует из иска, 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в созданный фонд «Моя Кубань» свыше 1,9 млрд руб. Кроме того, организации транспортного комплекса с участием края, по утверждению заявителя, закупали сырье и топливо у подконтрольных структур, что позволило извлечь доход в размере 968,1 млн руб.

Также в материалах дела говорится о получении 50% доли в ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» в обмен на содействие в победе на торгах. Совокупный объем коррупционного обогащения с 2016 года оценен не менее чем в 2,8 млрд руб.

Решением суда в доход государства обращены 19 предприятий с активами на 21,7 млрд руб., 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 1 млрд руб., доли в компаниях, денежные средства и ценные бумаги. Дополнительно взыскано более 95 млн руб. — эквивалент стоимости реализованного имущества.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом депутат ЗСК Александр Карпенко, министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, а также заместители министра транспорта Александр Дашук и Алексей Смаглюк признали исковые требования в полном объеме. Кроме них с иском согласились еще 12 ответчиков.

Мария Удовик, Андрей Куценко