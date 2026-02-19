Белуха из Сочи, прожившая более 35 лет, скончалась в Москве

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» скончалась белуха Понка, которой было более 35 лет. Животное считалось долгожителем и на протяжении 10 лет находилось под наблюдением специалистов столичного океанариума, сообщили в пресс-службе «Москвариума».

Фото: пресс-служба «Москвариума»

Белуху перевезли в Москву около 10 лет назад из закрывающегося дельфинария в Адлерском районе Сочи. На момент переезда у нее диагностировали серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое повлияло на работу внутренних органов и спровоцировало развитие сопутствующих патологий.

В пресс-службе «Москвариума» сообщили, что в течение всего периода содержания Понка находилась под постоянным ветеринарным контролем. Специалисты применяли комплексную терапию и обеспечивали ежедневный уход, что позволило поддерживать удовлетворительное состояние животного и продлить срок его жизни. Несмотря на проводимое лечение, заболевание продолжало прогрессировать.

Понка не принимала участия в шоу-программах. В океанариуме отмечают, что, как самая взрослая особь, она участвовала в социализации и воспитании дельфинят.

Причиной гибели стала полиорганная недостаточность.

Мария Удовик