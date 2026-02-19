«Властям следует использовать потенциал общественников для выявления возможных нарушений»

В 2026 году министерство природных ресурсов Краснодарского края вместо плановых проверок перейдет на профилактические визиты. Новый подход коснется более 500 объектов, подлежащих государственному экологическому и геологическому контролю, а также надзору в области особо охраняемых природных территорий. Информация об этом размещена на сайте администрации региона. В отличие от плановых проверок протоколы и штрафы по итогам профвизитов выписываться не будут. Однако невыполнение предписаний инспекторов может повлечь привлечение к административной ответственности или судебный иск. Краснодарский экоактивист, координатор движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что внедрение широкой практики профилактических визитов связано с действующим с 2022 года мораторием на экологические проверки.

Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором

«Конечно, этот мораторий серьезно ограничивает уполномоченные госорганы и часто приводит к тому, что поднадзорные предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, начинают смелее нарушать экологические нормы. Профилактические визиты действительно хоть как-то будут предупреждать эти нарушения. Кроме того, будет гораздо больше пользы от того, что контролеры помогут разобраться с непростыми требованиями природоохранного законодательства и станут выдавать конкретные предписания, чем от штрафов за нарушения прямо с порога. В текущих условиях решение о введении широкой практики профвизитов можно только приветствовать.

Но я считаю, что ресурсов краевого ведомства явно недостаточно, чтобы эта работа была максимально эффективной. Думаю, властям следует использовать потенциал общественников, экоактивистов, студентов-экологов и жителей края в целом для выявления возможных нарушений. К сожалению, пока он используется не в полной мере.

Общественники, разумеется, не смогут непосредственно участвовать в проведении профвизитов и выдавать предписания — у них нет на это полномочий. Но они вполне могут находить нарушения и сигнализировать о них контрольным органам.

Что для этого нужно? Во-первых организовать канал, например, в одном из мессенджеров, куда можно было бы оперативно сбрасывать информацию и фотоматериал о выявленных нарушениях. Ведь действующий механизм обращения в порядке 59-ФЗ достаточно громоздкий, срок рассмотрения обращения — 1 месяц. Не каждый захочет втягиваться в этот процесс. А вот сфотографировать нарушение и отправить его “на горячую линию” через свой смартфон гораздо проще и быстрее.

Второе — нужно принять некоторые информационно-разъяснительные меры: рассказать населению, что является нарушением, вовлечь людей в процесс реагирования на них. Думаю, если людей немного просветить в этом вопросе да еще обеспечить им простой и доступный канал для информирования, это станет прекрасным подспорьем для инспекторов минприроды. Оперативная информация о происходящем вокруг наверняка поможет им устанавливать приоритеты при планировании профвизитов, оптимизировать графики проверок, работать точечно по проблемам и оперативно выходить на нарушения».