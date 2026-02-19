Главные новости к утру 19 февраля

Россия и Украина обсуждали создание демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта, узнала The New York Times.

По информации CNN, Россия и Украина добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня.

Два человека пострадали при налета БПЛА на Брянскую область.

На Великолукской нефтебазе в Псковской области из-за налета беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами.

По информации CBS News, США готовы нанести удары по Ирану в ближайшие дни, при этом Дональд Трамп еще не принял окончательное решение.

США завершают операцию на территории страны и выводят из Сирии всех военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.

Россия готова использовать свои авиабазы в Сирии для отправки гуманитарной помощи в Африку, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Жителя Камчатки приговорили к 24 годам лишения свободы за госизмену и подготовку к теракту.

Путин предложил помощь в переезде для иностранцев, которые представляют интерес для России.

Лидер КНДР Ким Чен Ын проехал за рулем машины новой крупнокалиберной РСЗО.