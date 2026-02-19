Россия готова использовать свои базы в Сирии для отправки гумпомощи в Африку

Россия готова превратить свои военные базы в Сирии в гуманитарные хабы для доставки гуманитарной помощи в Африку, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам главы МИД, сирийские базы могут стать удобным перевалочным пунктом. «Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками»,— сказал он (цитата по сайту МИД).

Сергей Лавров добавил, что недавние переговоры президентов России Владимира Путина и Сирии Ахмеда аш-Шараа подтвердили наличие «хорошей дорожной карты». «Будем активно ее реализовывать в интересах сирийского народа и стабилизации региона»,— указал министр.

Переговоры Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа прошли в конце января в Москве. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также темы, связанные с пребыванием российских военнослужащих в Сирии. Источник «Ъ» сообщал, что переходное правительство Сирии может попросить российских военнослужащих покинуть одну из трех баз — аэродром в Камышлы на севере страны.

