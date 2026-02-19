NYT: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны

Последние несколько недель Россия и Украина обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, стороны обсуждали создание гражданской администрации для управления регионом после завершения боевых действий. В нее могли бы войти и российские, и украинские представители, уточнил один из источников. Он добавил, что Россия и Украина далеки от соглашения.

Участники переговоров допустили создание зоны свободной торговли на демилитаризованной территории. При этом, как пишет NYT, инвестиционные возможности региона, расположенного между двумя армиями, остаются ограниченными даже при условии прекращения огня.

