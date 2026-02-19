CBS: США готовы нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Высокопоставленные чиновники, ответственные за нацбезопасность, сообщили президенту США Дональду Трампу, что вооруженные силы страны готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля, пишет CBS News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала уточнили, что сроки любых действий в отношении Ирана, вероятно, выйдут за рамки предстоящих выходных. Они уточнили, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

17 февраля в Женеве завершились переговоры США и Ирана по ядерной программе. По словам источников CBS News, администрация президента США описывает диалог как динамичный и продолжающийся. Они уточнили, что Вашингтон взвешивает риски эскалации и политические и военные последствия сдержанности.

Несколько официальных лиц добавили, что в течение трех дней Пентагон перебросит часть персонала с Ближнего Востока в Европу или США. Они уточнили, что это необходимо для защиты американских военнослужащих в случае ответа со стороны Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уступок оказалось мало».