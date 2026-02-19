CNN: Россия и Украина добились прогресса в определении условий прекращения огня

Участники трехсторонних переговоров России—США—Украины добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня, пишет CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, речь идет в том числе о доработке ключевых условий, которые могут заложить основу для будущего мирного соглашения. Он добавил, что переговоры по политическим вопросам оставались напряженными. В то же время обсуждение военных вопросов «вселяло в чиновников осторожный оптимизм», передает CNN.

Одной из задач военных переговоров было достижение согласия сторон по условиям прекращения огня и того, что будет считаться его нарушением. В этом направлении достигнут прогресс, хотя окончательное согласие еще должны дать политические деятели.

Третий раунд трехсторонних переговоров проходил в Женеве 17 и 18 февраля. По словам источника CNN, официальные лица ожидают, что новая встреча состоится в ближайшие несколько недель.