Путин предложил помощь в переезде для интересных России иностранцев

Президент Владимир Путин сообщил, что власти России будут содействовать переезду иностранцев, которые «представляют особый интерес» для страны.

«Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности — российские, нашу культуру, обычаи»,— сказал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент, с апреля 2026 года иностранцы смогут обращаться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Ее учредителем и оператором станет АСИ. Все вопросы правового статуса будет решать МВД.

«Речь о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, способны внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе и, конечно, в области научно-технологического развития»,— пояснил Владимир Путин.