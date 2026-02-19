Жителя Камчатки приговорили к 24 годам за госизмену и подготовку к теракту

Апелляционный военный суд вынес окончательный приговор камчатскому участнику запрещенного в России украинского военизированного объединения, который готовил теракт и поджигал соцобъекты, сообщили «Ъ» в УФСБ России по Камчатскому краю.

36-летний житель Петропавловска-Камчатского был задержан в декабре 2023 года. Следствие установило, что он добровольно вступил в ряды запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, от которой получил задание по подрыву здания военного комиссариата и центрального теплового пункта в Петропавловске-Камчатском. «Для этого он отправил зарубежному куратору снимки объектов и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина были пресечены сотрудниками органов безопасности. Кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре»,— сообщили в УФСБ.

По данным «Ъ», он пытался совершить поджоги квартир, автомобилей, а также рентген-кабинета в здании одной из больниц.

В отношении гражданина расследовано уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), приготовлении к теракту, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств, подготовке к участию в террористической организации, покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, а также пяти эпизодам умышленного повреждения чужого имущества путем поджога.

Тихоокеанский флотский военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный военный суд сократил срок отбывания наказания до 23 лет 11 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский