WSJ: США выводят из Сирии всех военнослужащих

США завершают операцию в Сирии и выводят с территории страны 1 тыс. военнослужащих, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, власти США больше не считают военное присутствие страны в Сирии необходимым. Они уточнили, что в регионе снизился риск конфликтов с правительственными войсками. Кроме того, власти Сирии взяли на себя ответственность за проведение контртеррористических операций.

В январе 2026 года президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и интеграции между правительством и Сирийскими демократическими силами, которые состоят из курдов. В феврале сирийская армия заняла несколько военных баз, на которых ранее находился американский контингент. Летом 2025 года спецпосланник по Сирии Томас Баррак говорил, что США намерены сохранить за собой одну из восьми военных баз в Сирии.

США и их союзники начали операцию против ИГ («Исламское государство»; признано в РФ террористическим и запрещено) в Сирии в сентябре 2014 года. В апреле 2025 года — спустя несколько месяцев после смены власти в Сирии — стало известно, что США сокращают численность войск в стране с 2 тыс. до 1,4 тыс.