В Псковской области из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе.

«Все экстренные службы и наша дружина на месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет»,— уточнил господин Ведерников.

Ранее губернатор писал об атаке беспилотников на гражданские объекты в Великих Луках. В Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пскова приостановил работу.