Ким Чен Ын проехал за рулем машины новой крупнокалиберной РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын объехал площадь в Пхеньяне за рулем одной из машин новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает ЦТАК. Днем ранее 50 новых РСЗО калибром 600 мм с искусственным интеллектом были переданы заводом Корейской народной армии и IX съезду Трудовой партии Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

На площади Дома культуры им. 25 апреля были выстроены «абсолютные вооружения, которые ярко отражают патриотический дух бойцов-оборонщиков, посвященный выполнению исторической миссии для надежного укрепления самой могущественной в мире самозащитной мощи», пишет агентство. Осмотрев вооружения, глава государства поблагодарил рабочих и конструкторов, отметив военную ценность и эффективность «точечного сверхмощного наступательного оружия».

Ким Чен Ын вручил военно-промышленному предприятию за успехи в претворении в жизнь курса партии на коренное обновление оборонной промышленности Орден Ким Ир Сена.

Эрнест Филипповский