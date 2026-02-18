Главные новости за 18 февраля. Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу о взыскании ущерба в пользу Российской Федерации и компенсации экологического вреда, причиненного в результате жилой застройки на природоохранных землях в Сочи. По итогам заседания судебная коллегия оставила ранее принятые судебные акты без изменения, признав их законными и обоснованными.

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения о взыскании более 20 млн руб. в доход РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Судебная коллегия по уголовным делам проверила обоснованность акта, вынесенного Адлерским районным судом Сочи по иску прокурора к Сергею Цурупе, Адаму Чубиту, Самвелу Казаряну и Размику Эксузяну.

Федеральное агентство морского и речного транспорта завершило отбор получателей субсидий на организацию скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне в 2026 году. Общий объем государственной поддержки составит 216,7 млн руб.

Горный курорт «Роза Хутор» по итогам 2025 года продемонстрировал существенный рост иностранного турпотока. В 2024 году комплекс посетили 9,2 тыс. зарубежных гостей, тогда как в 2025 году этот показатель превысил 14,3 тыс. человек.

В Сочи утвердили механизм инфраструктурного сбора для инвесторов. Документ, разработка которого велась на протяжении практически всего прошлого года, закрепляет систему взаимодействия между органами власти и бизнесом при реализации инвестиционных проектов.

В ночь на 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря. Всего средствами ПВО было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны.