Иностранный турпоток на Роза Хутор вырос на 60% за год

Горный курорт «Роза Хутор» по итогам 2025 года продемонстрировал существенный рост иностранного турпотока. В 2024 году комплекс посетили 9,2 тыс. зарубежных гостей, тогда как в 2025 году этот показатель превысил 14,3 тыс. человек. Увеличение составило 60% в годовом выражении, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе горнолыжного курорта. Специалисты полагают, что такая динамика стала возможна благодаря действию упрощенного визового режима для ряда стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сезонная структура спроса различается в зависимости от региона происхождения туристов. В 2024 году гости из стран Персидского залива преимущественно выбирали летний период: с июня по сентябрь их число превысило 8 тыс. человек. Туристы из государств СНГ посещали курорт более равномерно в течение календарного года, включая зимний горнолыжный сезон.

Совокупный туристический поток курорта «Роза Хутор» традиционно составляет около 2 млн человек ежегодно. В 2024 году зимний сезон обеспечил более 800 тыс. посещений, летний — свыше 1,06 млн. В 2025 году за летний период на курорте зафиксировано 1 млн посещений. Одной из наиболее посещаемых природных локаций остается парк водопадов «Менделиха», который в 2025 году принял более 463 тыс. гостей. Предварительные показатели текущего зимнего сезона свидетельствуют о сохранении общего годового турпотока на уровне предыдущего года.

В структуре иностранного турпотока доминируют страны Персидского залива — их доля составляет 72%. На государства СНГ приходится 17% зарубежных гостей, на страны Европейского союза — 3%. Для сравнения, в 2024 году распределение выглядело следующим образом: 72% обеспечивали страны Ближнего и Среднего Востока, 21% — СНГ.

В январе 2026 года курорт посетили представители двух туристических ассоциаций Турции, которые ознакомились с инфраструктурой и туристическими возможностями комплекса. По итогам визита обсуждаются перспективы взаимодействия по линии организованного туризма.

По оценке администрации курорта, в 2026 году общий туристический поток, включая иностранных гостей, прогнозируется на уровне показателей 2025 года. Оценка базируется на текущей динамике бронирования и спроса в зимнем сезоне.

Мария Удовик