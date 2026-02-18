Суд в Сочи взыскал более 20 млн рублей за ущерб реке Мзымта

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения о взыскании более 20 млн руб. в доход РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Судебная коллегия по уголовным делам проверила обоснованность акта, вынесенного Адлерским районным судом Сочи по иску прокурора к Сергею Цурупе, Адаму Чубиту, Самвелу Казаряну и Размику Эксузяну, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судами установлено, что в период со 2 августа 2018 года по 12 сентября 2019 года ответчики осуществляли незаконную добычу песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Мзымта. В результате их действий был причинен ущерб водным биологическим ресурсам, выразившийся в уничтожении значительных кормовых запасов. Общая масса потерь водных биоресурсов составила 11,9 тыс. кг, а размер причиненного вреда оценен в 20,6 млн руб.

Ранее вступившим в законную силу приговором Адлерского районного суда уголовное преследование по данному делу было прекращено в связи с истечением срока давности. Вместе с тем суд указал, что освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям не освобождает виновных лиц от обязанности компенсировать причиненный ущерб.

По итогам рассмотрения гражданского иска суд первой инстанции постановил взыскать с ответчиков солидарно 20,6 млн руб. в доход государства. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда, изучив материалы дела, согласилась с выводами нижестоящего суда. Решение вступило в законную силу и подлежит исполнению в установленном порядке.

Мария Удовик