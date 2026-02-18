Кассация подтвердила взыскание 6 млрд за застройку в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу о взыскании ущерба в пользу Российской Федерации и компенсации экологического вреда, причиненного в результате жилой застройки на природоохранных землях в Сочи. По итогам заседания судебная коллегия оставила ранее принятые судебные акты без изменения, признав их законными и обоснованными, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Горячеключевской районный суд Краснодарского края установил, что на сельскохозяйственных участках площадью более 40 га, входивших в состав бывшего совхоза «Чкаловский», арендаторами были возведены объекты жилой недвижимости, включая многоэтажные дома и индивидуальную застройку. В советский период на данной территории функционировал Адлерский государственный сортоиспытательный участок, где выращивались цитрусовые и иные субтропические культуры. В 1990-е годы совхоз был реорганизован в АОЗТ «Кудепста», затем преобразован в открытое акционерное общество, позднее — в АО «Агрофирма "Кудепста"».

С 2003 года контроль над агрофирмой перешел к группе лиц, которые при содействии органов местного самоуправления вывели особо ценные земли из сельхозоборота, разделили их на участки и переоформили право бессрочной аренды на аффилированные структуры — ООО «Монолит», ООО «СЗ "Громитус"» и ООО «СЗ "Рафстрой"». В дальнейшем на этих территориях были построены четыре жилых комплекса. Агрофирма была признана банкротом, а решение администрации о предоставлении участка в бессрочное пользование признано Арбитражным судом Краснодарского края недействительным.

Суд первой инстанции удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обязал учредителей агрофирмы солидарно возместить ущерб государству в размере свыше 4 млрд руб., а также компенсировать экологический вред муниципалитету в сумме около 2 млрд руб. Попытки оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанциях результата не принесли. Дело зарегистрировано под номером 88-3589/2026.

Мария Удовик