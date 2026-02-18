На перевозки в Азово-Черноморском бассейне направят 216 млн рублей

Федеральное агентство морского и речного транспорта завершило отбор получателей субсидий на организацию скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне в 2026 году. Общий объем государственной поддержки составит 216,7 млн руб. Финансирование будет направлено трем организациям водного транспорта, обеспечивающим регулярное сообщение по ключевым морским направлениям региона, сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Наибольший объем средств — 80,8 млн руб. — предусмотрен для оператора линии Сочи — Сухум. Субсидирование позволит сохранить стабильность перевозок на международном направлении и обеспечить эксплуатацию морских скоростных судов в течение навигационного периода. Остальная часть финансирования, 135,9 млн руб., распределена на маршруты между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Эти направления формируют основу пассажирского сообщения в прибрежной зоне Черного моря и востребованы как у жителей региона, так и у туристов.

По итогам прошлого года объем субсидий на аналогичные цели составил 135,5 млн руб. Благодаря государственной поддержке перевозчики обеспечили транспортировку более 18 тыс. пассажиров по морским линиям Азово-Черноморского бассейна. Расширение финансирования в 2026 году направлено на поддержание устойчивой работы операторов, развитие маршрутной сети и повышение транспортной доступности прибрежных территорий.

Программа субсидирования скоростных перевозок рассматривается как инструмент стимулирования внутреннего туризма и укрепления межрегиональных связей. Выделенные средства позволят сохранить регулярность рейсов, компенсировать часть эксплуатационных затрат и обеспечить функционирование социально значимых морских маршрутов в предстоящем сезоне.

Мария Удовик