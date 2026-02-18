Средства ПВО сбили БПЛА над акваторией Черного моря

В ночь на 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что перехват был осуществлен в период с 23:00 17 февраля до 07:00 18 февраля по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Всего за указанный промежуток времени средствами ПВО было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны. Наибольшее количество аппаратов, по данным ведомства, ликвидировано над Брянской областью — 21. Еще шесть дронов были сбиты над территорией Крыма и шесть — над Белгородской областью. Пять беспилотников перехвачены в воздушном пространстве Курской области, по два — над Ростовской областью и Чувашской Республикой. Один аппарат уничтожен над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля средства ПВО также отражали атаки беспилотников над южными регионами страны. В частности, над Краснодарским краем были сбиты 18 летательных аппаратов самолетного типа, еще 50 уничтожены над Черным морем и 29 — над Азовским морем. Утром дополнительно была отражена атака трех беспилотников над территорией Краснодарского края.

По информации региональных властей, в ряде муниципалитетов Краснодарского края ранее фиксировались случаи падения фрагментов БПЛА. Сообщалось о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района, а также о пострадавших в поселке Ильском Северского района. Ситуация находится под контролем профильных служб.

Мария Удовик