В Сочи утвердили инфраструктурный сбор для инвесторов

В Сочи утвердили механизм инфраструктурного сбора для инвесторов. Документ, разработка которого велась на протяжении практически всего прошлого года, закрепляет систему взаимодействия между органами власти и бизнесом при реализации инвестиционных проектов. Параметры нового инструмента обсуждались на рабочем совещании, где отдельное внимание уделили направлениям расходования поступающих средств, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подчеркивается, что механизм носит добровольный и рекомендательный характер. При его формировании был изучен опыт крупнейших городов России, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга. Средства, аккумулированные в рамках инфраструктурного сбора, планируется направлять исключительно на создание и модернизацию социально значимых объектов. Речь идет о строительстве и реконструкции автомобильных дорог, школ и детских садов, благоустройстве общественных пространств, а также обновлении подвижного состава общественного транспорта.

Размер взноса будет определяться индивидуально с учетом характеристик конкретного инвестиционного проекта. Такой формат, как отмечается, позволяет учитывать масштаб и параметры застройки, обеспечивая баланс интересов сторон. Предполагается, что инвесторы получат более предсказуемые условия для реализации инициатив, а город — дополнительные ресурсы для комплексного развития инфраструктуры.

В настоящее время инвестиционный портфель Сочи включает 62 проекта с горизонтом реализации до 2033 года. Их совокупная стоимость оценивается почти в 702 млрд руб. Основную долю составляют проекты в сфере санаторно-курортного комплекса, гостиничной инфраструктуры и туризма. Ожидается, что внедрение механизма инфраструктурного сбора позволит синхронизировать развитие частных объектов с созданием необходимой городской среды и поддержать дальнейшее устойчивое развитие курорта.

Мария Удовик