В Абинском районе из-за падения БПЛА в здании выбило окна

В станице Холмской Абинского района в результате падения фрагментов беспилотника в здании выбило стекла в окнах. Пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на прилегающую к местному элеватору территорию. В находящемся рядом с ним административном здании выбило стекла.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина