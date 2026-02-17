В Абинском районе из-за падения БПЛА в здании выбило окна
В станице Холмской Абинского района в результате падения фрагментов беспилотника в здании выбило стекла в окнах. Пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на прилегающую к местному элеватору территорию. В находящемся рядом с ним административном здании выбило стекла.
Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.