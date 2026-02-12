Ярославский ТЮЗ возобновляет работу

Ярославский театр юного зрителя (ТЮЗ) 15 февраля возобновит свою работу показом премьеры «По щучьему велению». Согласно данным с сайта театра, спектакли пройдут 15, 17 и 18 февраля. Других спектаклей в афише пока нет.

Премьера спектакля «По щучьему велению» в постановке Игоря Кумицкого должна была состояться 23 декабря 2025 года. В этот день театр планировали открыть после реконструкции, длившейся с 2022 года.

Однако накануне даты премьеры и открытия Кировский районный суд закрыл театр на месяц из-за нарушений норм пожарной безопасности. В связи с этим все представления, запланированные на конец декабря и январь, были отменены.

Алла Чижова