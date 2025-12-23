Ярославский ТЮЗ закрыли на месяц из-за нарушений пожарной безопасности

Кировский районный суд Ярославля признал ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя им. В. С. Розова» виновным по ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) и назначил в качестве наказания административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток. Об этом сообщили в Кировском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

13 ноября в отношении юрлица ТЮЗа был составлен протокол за нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в период с 3 по 16 октября в ходе проверки, организованной по поручению прокуратуры.

«В ходе проверки установлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, выражающегося в необеспечении работоспособности и исправности автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности»,— сообщили в пресс-службе суда.

19 декабря была проведена дополнительная выездная проверка: часть нарушений была устранена, однако большое количество замечаний еще сохраняется. «Выявленные нарушения могут создавать угрозу жизни и здоровью граждан и иным охраняемым законом ценностям в случае возникновения пожара»,— подчеркнули в суде.

На приостановлении деятельности учреждения настаивал прокурор, опираясь на характер выявленных и неустраненных нарушений. Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Театр должен был открыться после капремонта сегодня, 23 декабря, губернаторской елкой. Как сообщили в областном минкульте, мероприятие перенесли в филармонию.

Ремонтные работы длились в здании театра с июня 2022 года. В декабре 2024 года было объявлено об их завершении, однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Планируемой датой открытия сначала назывался сентябрь 2025 года, потом 17 октября 2025 года, затем – 23 декабря. Ремонт проводился по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного.