В Краснодаре стоимость одного квадратного метра снизилась на 1,9% за январь

В январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре составила 128 тысяч рублей, что на 1,9% ниже декабрьского показателя. Январскую динамику цен на готовое жилье в крупных российских городах на основе данных тематического поиска «Яндекса» по квартирам проанализировала нейросеть Алиса AI. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

В январе медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей увеличилась на 0,6% относительно декабря и составила 139 тыс. руб. При этом в восьми городах цены снизились, а в 12 — стагнировали. Похожая динамика наблюдалась среди городов-миллионников: медианная стоимость одного кв. м готового жилья также выросла на 0,6% и составила 160 тыс. руб.

В январе в Краснодаре медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке снизилась до 6 млн руб. (-2,8% за месяц) при медианной площади 45,9 кв. м. По этому показателю Краснодар занял второе место среди городов-миллионников с самыми компактными квартирами на вторичном рынке, уступив только Ростову-на-Дону.

Наиболее ощутимое снижение медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей в январе зафиксировано в Воронеже (-5,9% до 118 тыс. руб. за кв. м) и Рязани (-5% до 118 тыс. руб. за кв. м). Далее по динамике следуют Барнаул (-2% до 135 тыс. руб. за кв. м), Краснодар (-1,9% до 128 тыс. руб. за кв. м) и Ярославль (-1,6% до 103 тыс. руб. за кв. м).

Городами с самыми просторными продающимися квартирами стали Махачкала, где медианная площадь выставленной на продажу вторички составила 65 кв. м, Москва (61,9 кв. м) и Ставрополь (58,2 кв. м). Также наиболее просторные квартиры продавались в Набережных Челнах (55,4 кв. м), Санкт-Петербурге (54,5 кв. м), Челябинске, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде и Барнауле, где медианная площадь превышала 52 кв. м.

Алина Зорина