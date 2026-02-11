Главные новости за 11 февраля. Новороссийск

В ночь на 11 февраля над Черным морем силы ПВО сбили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

В Новороссийске более 1,5 тыс. жителей остались без воды из-за неотложных работ на водопроводных сетях.

Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на автодороге «Новороссийск-Керчь».

Студент открыл стрельбу по людям в холле техникума в Анапе.

При стрельбе в техникуме Анапы погиб охранник, приняв на себя основной удар от нападавшего студента. Еще двое человек получили телесные повреждения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения со стрельбой в Анапе.

В новом парке Геленджика высадят более 100 тыс. растений, заявил глава курорта Алексей Богодистов. На благоустройство двух очередей парка выделили более 3 млрд руб. из городского бюджета.